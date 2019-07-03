В США зафиксировали "молниеносный шторм"

Небо на юге американского штата Калифорния осветило рекордное количество молний. Об этом сообщает ТСН в четверг, 7 марта.
Отмечается, что только за пять минут метеорологи зафиксировали полторы тысячи молний.
"Такое явление в этой части США – редкое, ученые назвали его "молниеносным штормом". Местные жители вышли из своих домов специально, чтобы заснять молнии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за непогоды в аэропорт Лос-Анджелеса вынуждены были вернуться самолеты. Часть региона осталась без электричества.
Ранее в интернете появилось видео удара молнии по истребителю F-18 Военно-воздушных сил Кувейта. На кадрах видно, как пилот самолета пригнулся во время неожиданной вспышки.
Также сообщалось, что в Индии в штате Джамму и Кашмир из-за удара молнии погибло 107 овец и коз. Инцидент произошел в горном районе Раджури.
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Источник: korrespondent.net
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