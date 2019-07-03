Сепаратисты не пропустили три грузовика Красного Креста – ГПСУ

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса очередную партию гуманитарного груза, однако сепаратисты не пропустили три грузовика. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что через пункт пропуска Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины проследовали четыре грузовика от Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь общим весом 83 тонны.

Но сепаратисты без объяснения причин не пропустили три грузовика, которые вернулись на территорию, подконтрольную Украине.

Напомним, на прошлой неделе Красный Крест отправил в "ЛДНР" 11 грузовиков с гумпомощью 213 тонн. Транспортные средства перевозили продукты, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения.

Ранее ООН создала фонд гуманитарной помощи для Донбасса с потребностью 162 млн долларов. Его цель – оказание помощи жителям региона, страдающих от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения сторон.

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Источник: korrespondent.net