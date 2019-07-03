В Южной Корее на заводе произошла утечка аммиака

На мясоперерабатывающем заводе в городе Ымсон в Южной Корее произошла утечка аммиачного газа. Пострадали 23 человека. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает Yonhap News.

В общей сложности из большой цистерны объемом 1 500 кг утекло 300 кг газа.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее в Варшаве в результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале в больницу попали 14 человек.

В Крыму произошла утечка токсичных отходов - СМИ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net