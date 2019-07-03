В университете Шевченко уволили преподавателя из-за секс-скандала

Преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доцента Учебно-научного центра Институт биологии и медицины Петра Романенко, которого студентки обвиняли в сексуальных домогательствах, уволили с занимаемой должности, сообщает сайт ВУЗа.

29 января в ректорат университета поступило заявление от студентов Института биологии и медицины относительно, по их мнению, неправомерного поведения доцента Романенко во время проведения учебной практики в Каневском природном заповеднике летом 2018 года.

В коллективной жалобе студентки обвиняли преподавателя ботаники в сексуальных домогательствах и требовали уволить его с должности. По их словам, в течение месяца практики преподаватель ботаники "неоднократно приставал к студенткам, касался их без разрешения и открыто заявлял о своем сексуальном интересе".

Была создана комиссия для изучения затронутых в заявлении вопросов. По результатам работы комиссии был выявлен ряд нарушений и недостатков, допущенных при проведении учебной практики.

Также сообщается, что "отдельные действия и высказывания доцента Романенко признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников", а потому он уволен.

Напомним, 7 ноября,в аккаунте Facebook студентки Наталии Бурейко появилось несколько сообщений с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко в сексуальных домогательствах после знакомства через приложение Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой. Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко.

После того, как скандал получил резонанс и вышел за пределы социальных сетей, появилась информация о начале уголовного производства по данному факту столичной прокуратурой с передачей расследования в Службу безопасности Украины. Позже студентка, обвинившая в соцсетях чиновника МВД в домогательствах и угрозах, удалила все записи и принесла извинения.

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Источник: korrespondent.net