Замглавы Госагентства водных ресурсов попался на крупной взятке

Правоохранители задержали заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов по подозрению в получении взятки в размере 8 тыс. долларов. Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в социальной сети Facebook.

"Только что прокурорами ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУ БКОП СБУ задержан с поличным заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - написала она.

Сарган сообщила, что чиновник, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски.

Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили на взятке директора межгородского Бюро технической инвентаризации одного из районов области.

Также сообщалось, что в Сумах крупные полицейские чины погорели на мелкой взятке.

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Источник: korrespondent.net