В ООН ответили омбудсмену РФ на преследование крымчан Украиной

В докладах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине не зафиксированы случаи преследования жителей аннексированного Крыма со стороны Украины. Об этом заявила специалист по коммуникациям миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева, комментируя заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой, сообщает Крым. Реалии.

"Мы готовим публичные доклады о ситуации с правами человека как в Крыму, так и в Украине в целом. Туда попадает информация, которую мы могли проверить в соответствии с методологией управления Верховного комиссара ООН по правам человека и в соответствии с международными стандартами. Сейчас те случаи, о которых, вероятно, говорила госпожа Москалькова, в наших докладах не отражены", - рассказала Яковлева.

Она подтвердила, что комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет провела встречу с Москальковой в рамках заседания Совета ООН по правам человека.

"На прошлой неделе в Женеве проходило заседание Совета ООН по правам человека. Параллельно этому заседанию Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет проводит встречи с представителями государственных органов разных стран. В том числе по инициативе госпожи Москальковой состоялась такая встреча", - пояснила она.

Как сообщалось, Москалькова на встрече с Бачелет попросила ее содействовать защите прав жителей Крыма от действий Киева. Как заявила российский омбудсмен, властями Украины на жителей Крыма "объявлена буквально охота".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net