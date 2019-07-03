Трамп оконфузился, забыв фамилию главы Apple

Президент США Дональд Трамп назвал генерального директора корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает CNBC.

Инцидент произошел на заседании консультативного совета по кадровой политике.

"Мы очень ценим это (вклад Apple), Тим Эппл", - сказал Трамп, обращаясь к предпринимателю.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

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Источник: korrespondent.net