Под Винницей изъяли 5 тысяч литров поддельного алкоголя мировых брендов

В Винницкой области правоохранители предотвратили незаконный сбыт фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом сообщает региональная прокуратура в четверг, 7 марта.

Так, на въезде в Винницу был остановлен грузовой автомобиль MAN одной из почтовых служб, который перевозил под видом посылок фальсифицированные алкогольные напитки. Отмечается, что водитель нарушил правила дорожного движения.

"После остановки автомобиля был проведен его обыск, в ходе которого обнаружено и изъято более 4 тысяч 700 литров фальсифицированных алкогольных напитков известных мировых брендов", – говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство о наложении ареста на транспортное средство и имущество. Назначены экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта фальсифицированных алкогольных напитков (ч.1 ст.204 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что в Никополе производили поддельную водку в промышленных масштабах. В течение одной "рабочей смены" в подпольном цехе производили более четырех тысяч бутылок алкогольного суррогата.

А на Одесской таможне обнаружили крупную партию контрафактных запчастей к автомобилям Toyоta стоимостью более 12 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net