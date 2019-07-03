У жителя Одесской области изъяли гранаты и автомат с глушителем

Сотрудники полиции обнаружили арсенал оружия у 43-летнего жителя Беляевского района Одесской области. Об этом сообщает региональная прокуратура в четверг, 7 марта.

Так, в частном доме обнаружили пять корпусов гранат РГД-5, ручную кумулятивную гранату РКГ-3ЭМ, автомат АКМ, 58 патронов разного калибра, два магазина к АК и устройство для бесшумной стрельбы.

"Следственно-оперативные мероприятия проведены с участием прокуроров Ильичевского местной прокуратуры, сотрудников Беляевского отдела полиции, сотрудников Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и Управления СБУ в области при поддержке спецподразделения КОРД органов полиции", – говорится в сообщении.

Накануне в Святошинском районе Киева полицейские задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили две гранаты, нож и наркотики.

А в Краматорске обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия, который устроил военнослужащий во дворе своего дома.

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Источник: korrespondent.net