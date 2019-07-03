В Сумской области под мостом нашли тело младенца

В Недригайлове Сумской области прохожие нашли труп новорожденного ребенка под мостом через реку Дригайлиха. Об этом сообщает местный сайта sumy.today.

Правоохранители уже установили личность матери и сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения. Речь идет о женщине 1991 года рождения, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда ее разыскала полиция. Подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщалось, в Киеве возле гаражей нашли труп младенца. Мертвого младенца обнаружили местные жители за гаражами на улице Фрометовской в Голосеевском районе столицы.

Напомним, в Одесской области женщина заживо закопала новорожденного ребенка. Жительница Балтского района замотала живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала.

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Источник: korrespondent.net