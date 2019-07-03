В Индии десятки человек пострадали от взрыва гранаты на остановке

По меньшей мере один человек погиб и 26 пострадали при взрыве гранаты на автобусной остановке в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает телеканал NDTV в четверг, 7 марта.

Отмечается, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел на стоянке автобусов в городе Джамму, большинство пострадавших – водители или кондукторы. Граната была брошена под стоящий автобус. Нет данных о том, были ли пассажиры в автобусе.

Также пока не ясно, кто организовал этот теракт.

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Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

После этого 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. А 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два индийских истребителя и захватил одного пилота. В Индии подтвердили потерю одного самолета и заявили, что сбили пакистанский самолет.

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Источник: korrespondent.net