Взрывы в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана

Один из кандидатов на пост президента Афганистана пострадал в результате серии взрывов в Кабуле в четверг, 7 марта, сообщает телеканал 1TV.

По данным телеканала, пострадавшим является лидер партии Национальный конгресс Афганистана Абдул Латиф Педрам.

At least three people were killed and 19 others were wounded after a gathering of Afghan politicians was attacked in the west of #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/sVk14lm1N7 — TOLOnews (@TOLOnews) 7 марта 2019 г.

Также местные СМИ сообщают, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в Кабуле, достигло трех человек, еще 22 человека получили ранения различной степени тяжести.

Нападение произошло, когда на западе Кабула проходила церемония по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари, на которой присутствовали многие афганские политики. Неизвестные начали минометный обстрел по 13-му полицейскому округу, всего было выпущено по меньшей мере десять снарядов. Первый взрыв прогремел во время выступления премьер-министра Афганистана Абдуллы Абудуллы.

Выборы президента Афганистана, как ожидается, пройдут 20 июля. В качестве кандидатов на высший государственный пост в республике зарегистрировались 18 человек, в том числе Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которые в 2014 году были главными соперниками в борьбе за президентское кресло.

Ранее по меньшей мере 40 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки группы боевиков на базу вооруженных сил, расположенную в провинции Гильменд. Также в феврале в Афганистане от взрыва заложенной у дороги бомбы погибли шестеро мирных жителей. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net