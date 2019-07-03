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07. 03. 2019

Взрывы в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана

Один из кандидатов на пост президента Афганистана пострадал в результате серии взрывов в Кабуле в четверг, 7 марта, сообщает телеканал 1TV.

По данным телеканала, пострадавшим является лидер партии Национальный конгресс Афганистана Абдул Латиф Педрам.

At least three people were killed and 19 others were wounded after a gathering of Afghan politicians was attacked in the west of #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/sVk14lm1N7

— TOLOnews (@TOLOnews) 7 марта 2019 г.
 
Также местные СМИ сообщают, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших  в Кабуле, достигло трех человек, еще 22 человека получили ранения различной степени тяжести.
 
Нападение произошло, когда на западе Кабула проходила церемония по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари, на которой присутствовали многие афганские политики. Неизвестные начали минометный обстрел по 13-му полицейскому округу, всего было выпущено по меньшей мере десять снарядов. Первый взрыв прогремел во время выступления премьер-министра Афганистана Абдуллы Абудуллы.
 
Выборы президента Афганистана, как ожидается, пройдут 20 июля. В качестве кандидатов на высший государственный пост в республике зарегистрировались 18 человек, в том числе Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которые в 2014 году были главными соперниками в борьбе за президентское кресло.

Ранее по меньшей мере 40 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки группы боевиков на базу вооруженных сил, расположенную в провинции Гильменд.

Также в феврале в Афганистане от взрыва заложенной у дороги бомбы погибли шестеро мирных жителей.

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Источник: korrespondent.net

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