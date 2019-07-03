В Италии, в городе Сан-Фердинандо, снесли крупнейший в стране незаконный палаточный лагерь мигрантов. Об этом в среду, 6 марта, пишет Il Post.

Демонтаж поселения, в котором проживали около 1,6 тысяч человек, начался накануне. В операции были задействованы несколько сотен сотрудников полиции и бульдозеры.

Часть людей переселили в рядом расположенный лагерь, других перевезли в пункты временного приема. Еще около 300 нелегалов ожидают распределения.

Cмотрите фотогалерею: В Италии снесли крупнейший лагерь мигрантов

Authorities tear down migrant tent village in San Ferdinando#Italy pic.twitter.com/txAPLQlXQI — Ruptly (@Ruptly) 6 марта 2019 г.

Напомним, в 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net