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07. 03. 2019

В Италии снесли крупнейший лагерь мигрантов

В Италии, в городе Сан-Фердинандо, снесли крупнейший в стране незаконный палаточный лагерь мигрантов. Об этом в среду, 6 марта, пишет Il Post.

Демонтаж поселения, в котором проживали около 1,6 тысяч человек, начался накануне. В операции были задействованы несколько сотен сотрудников полиции и бульдозеры.

Часть людей переселили в рядом расположенный лагерь, других перевезли в пункты временного приема. Еще около 300 нелегалов ожидают распределения.

Cмотрите фотогалерею: В Италии снесли крупнейший лагерь мигрантов

Authorities tear down migrant tent village in San Ferdinando#Italy pic.twitter.com/txAPLQlXQI

— Ruptly (@Ruptly) 6 марта 2019 г.

Напомним, в 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы.

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Источник: korrespondent.net

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