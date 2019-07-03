Схемы в оборонке: суд арестовал четырех фигурантов

Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения действующему и четверым бывшим служащим Спецтехноэкспорта, которые причастны к хищению 55,5 млн гривен средств госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Сообщается, что 6 и 7 марта 2019 года суд избрал меры пресечения действующему директору, бывшему директору и еще трем бывшим служащим дочернего предприятия государственной компании Укрспецэкспорт государственного предприятия Спецтехноэкспорт.

Действующему руководителю предприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн ​​гривен залога, бывшему руководителю госпредприятия - содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога.

Экс-директору департамента - содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога, бывшему начальнику сектора - содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн гривен залога и бывшему заместителю директора - круглосуточный домашний арест.

Напомним, 4 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта по делу о завладении 2,3 млн долларов. Позже суд арестовал главу Спецтехноэкспорта. Владислава Бельбаса, задержанного по делу о коррупции в оборонке, арестовали до 1 мая и назначили залог в 7 миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net