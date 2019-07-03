В Кабмине заговорили о необходимости дискуссии по медицинской марихуане

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что необходимо провести широкую дискуссию о легализации медицинского каннабиса. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг, 7 марта.

"Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение. Но подчеркну, что должна быть проведена основательная дискуссия на всех уровнях", - сказал он.

Розенко добавил, что этот вопрос лежит исключительно в плоскости дискуссий, которую должны провести, прежде всего, специалисты.

Также, по его мнению, должен быть проведен очень серьезный и основательный анализ влияния на здоровье людей.

"Также надо изучать мировые практики по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки", - констатировал вице-премьер.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса является их правом на медицинскую помощь.

30 января общественная организация Украинская ассоциация медицинского каннабиса направила в Верховную Раду электронную петицию о легализации каннабиса в целях науки и медицины.

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Источник: korrespondent.net