Конфликт в Кашмире спустился под воду. Кто победит

В Кашмире произошел очередной теракт - 7 марта в индийской части спорной территории при взрыве в автобосе пострадали 26 человек, один погиб. Предположительно, неизвестные бросили гранату к дверям автобуса, когда тот подъехал к остановке.

Новое обострение в Кашмире произошло после теракта 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 военнослужащих. Этот теракт стал самым крупным в истории Кашмира. С конца февраля Индияи Пакистан обмениваются авиударама и обстрелами на границе.

В целом за последнюю неделю вдоль линии контроля в Кашмире было зафиксировано более 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Жертвами стали как военнослужащие, так и мирное население.

На этой неделе Исламабад заявил, что индийская подводная лодка пыталась проникнуть во внутрении воды Пакистана, но встретила сопротивление пакистанских ВМС. Корреспондент.net рассказывает об обострении в одной из самых горячих точек мира.

Перехват индийской подлодки

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства - Индию и Пакистан - статус Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах.

Пакистан претендует на Кашмир на том основании, что 90 процентов населения этого региона составляют мусульмане, тогда как Индия утверждает, что эти земли принадлежат ей исторически.

Из-за этих разногласий между двумя странами до настоящего времени трижды вспыхивали войны, много раз происходили локальные конфликты и акты насилия.

5 марта ВМС Пакистана заявили о перехвате индийской подлодки, которая пыталась проникнуть в пакистанские территориальные воды.

"ВМС Пакистана заставили индийскую субмарину уйти, успешно предотвратив ее вторжение. В целях сохранения мира мы не брали подлодку на прицел. Мы продолжим защищать морские границы Пакистана. Наши ВМС способны дать ответ на любую внешнюю агрессию", - сказал представитель ВМС Пакистана.

В предыдущий раз пакистанские ВМС пресекли попытку проникновения индийской подлодки во внутренние воды в 2016 году.

Военно-морские силы Индии назвали "пропагандой" заявление Пакистана о перехвате субмарины.

Индия vs Пакистан: кто сильнее

Вооруженные силы как Индии, так и Пакистана, превосходящие по численности вооруженные силы США, находятся в состоянии боевой готовности с момента роспуска Британской Индийской армии в 1947 году, пишет на страницах National Interest Кайл Мизоками, эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности.

Индийская армия стабильно входит в пятерку сильнейших в мире, пакистанская - в двадцатку. А еще Индия и Пакистан обладают ядерным арсеналом.

Индия превосходит Пакистан по всем военным параметрам. Что касается потенциала в море, то у Нью-Дели 295 боевых единиц, в том числе авианосец; у Исламабада - 197 единиц.

Самой эффективной техникой в составе ВМС Пакистана являются три небольших дизель-электрические ударные подводные лодки типа Халид. Это модернизированная версия французских дизель-электрических субмарин Агоста.

И ядерное оружие. Пять сил Пакистана против Индии

В потенциальной войне с Индией Пакистан расчитывает, что она с самого начала может провести небольшую наступательную операцию на локальном уровне и оккупировать выгодную территорию еще до того момента, когда индийская армия сможет добраться до своих исходных пунктов.

Но это все равно не позволит Исламабу закончить войну на своих условиях. В результате пакистанская армия все больше делает ставку на использования тактического ядерного оружия для оказания поддержки своим обычным силам.

Индия разработала доктрину неядерной войны Холодный запуск, согласно которой индийская армия должна разгромить пакистанскую, а затем быстро войти в Пакистан. План не исключает ядерного ответа со стороны Исламабада - тогда Нью-Дели ответит тем же.

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Источник: korrespondent.net