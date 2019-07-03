В Николаеве общественника задержан на взятке в $10 тыся

Сотрудники военной прокуратуры Николаевского гарнизона задержали на взятке руководителя общественных организаций. Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона Украины в четверг, 7 марта.

"Установлено, что гражданин Б. за непрепятствование деятельности частного общества требовал от его директора неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов. После получения указанной суммы взятки вымогателя задержали правоохранителями в порядке ст.208 УПК Украины", – говорится в сообщении.

Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления по статье о коммерческом подкупе должностного лица (ч.4 ст.368-3 УК Украины), а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили на взятке директора межгородского Бюро технической инвентаризации одного из районов области.

А в Киеве задержали на взятке в $8 тысяч замглавы Госагентства водных ресурсов. Чиновник требовал деньги за осуществление биологической мелиорации водоема.

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Источник: korrespondent.net