Схемы в оборонке: НАБУ проводит 20 обысков

Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 7 марта, проводит около 20 обысков, в частности у первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря и руководителя ТОВ Оптима Спецдеталь Андрея Рогозы, которые фигурируют в деле o коррупции в Укроборонпроме. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга, передает телеканал 112 Украина.

"Мы зарегистрировали два уголовных производства, и сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, их около 20, в том числе по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан" - сказал Сытник.

По его словам, сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, команда журналистов Bihus.Info представила серию расследований коррупции в оборонной сфере, в которых утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и сообщниками через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в несколько раз ценам.

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Источник: korrespondent.net