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07. 03. 2019

Экс-менеджеров Укргаздобычи задержали за взятку в $1 млн

Украинские правоохранители задержали бывших менеджеров Укргаздобычи по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона долларов. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В частности, указано, что прокуроры САП и оперативники СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам Укргаздобычи, "уличенных в получении 1 млн долларов взятки".

"За эти деньги они подписали договор с компанией о поставке продукции на Укргаздобычу. Задержанным инкриминируется получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее двух сотрудников Укргаздобычи поймали на взятке в 17 млн грн.

Вскоре из Укргаздобычи уволили директора по подготовке и транспортировке газа Александра Гордиенко и начальника механико-энергетического департамента Владимира Микитина, которых подозревают в коррупции.

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Источник: korrespondent.net

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