Киберпреступники похитили со счетов украинцев в банках полмиллиона гривен

Киберполиция задержала преступную группу за хищение денег с банковских счетов клиентов иностранных и украинских банков. В целом злоумышленники опустошили украинские банки на полмиллиона гривен, сообщает в четверг, 7 марта, пресс-служба Нацполиции.

"Злоумышленники устанавливали специальное оборудование на банкоматах, расположенных в иностранных курортных городах, с помощью которого они считывали информацию с банковских карт отдыхающих. Используя изготовленную копию скопированных карточек, злоумышленники опустошали банковские счета граждан", - говорится в сообщении.

Как установила киберполиции, трое жителей Киева организовали мошенническую схему, по которой похищали деньги с банковских счетов клиентов иностранных и украинских банков. А организатором преступной группы оказалась 25-летняя киевлянка, которая привлекла к противоправной деятельности двух сообщников 21-го и 30-ти лет.

Указано, что правоохранители провели спецоперацию и задержали всех участников преступной группы.

"При этом организатор была задержана во время очередной "оборудки": женщина как раз пыталась получить деньги в столичном банкомате с помощью поддельной банковской карты", - отметили в киберполиции.

В ходе проведения внешнего осмотра правоохранители обнаружили у злоумышленников поддельные банковские и накопительные карты.

К тому же, в жилье участников преступной группы обнаружили около 200 поддельных карт с нанесенной банковской информацией. Также полицейские изъяли компьютерную технику с дампами банковских карт, устройство для нанесения информации на магнитную полосу, боевые патроны калибра 7.62 и 9 мм и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали при совершении преступлений.

"Предварительно установлено, что ущерб от деятельности этой преступной группы только для одного из банков достигают более полумиллиона гривен", - подсчитали правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по статьям мошенничество, незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Известно, что задержанным грозит до восьми лет заключения.

Ранее киберполиция в Киевской области разоблачила мужчину, который похитил электронные средства из криптокошельков на сумму свыше 720 тыс. грн.

Также сообщалось, что киберполиция разоблачила и задержала жителя Запорожья, который разработал и распространял посредством почтовой спам-рассылки вирус, открывавший ему доступ к крипто-кошелькам жертв.

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Источник: korrespondent.net