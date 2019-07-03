Убытки от хищений в оборонке оценили в миллиард

Убытки из-за хищений в оборонной сфере составляют миллиард гривен, заявляет глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Убытки составляют 1 млрд гривен", - сказал он на брифинге в четверг, 7 марта.

По его словам, в уголовном производстве фигурирует 10 оборонных предприятий. Расследование продолжается.

Сытник также сообщил, что НАБУ планирует допросить журналистов программы Наші гроші по поводу обстоятельств получения материалов о хищениях в оборонном секторе.

"Конечно, мы будем допрашивать журналистов по поводу полученной переписки", - сказал он.

По словам Сытника, это необходимо для того, чтобы идентифицировать переписку и те материалы, которыми располагают журналисты, и установить, может ли это лечь в основу доказательств по делу.

Как известно, в НАБУ сообщили о десятках обысков у фигурантов дела о схемах в оборонке.

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Источник: korrespondent.net