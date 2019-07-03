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07. 03. 2019

В Мелитополе на предприятии погиб рабочий

В Мелитополе Запорожской области на предприятии Мелавтотранс произошел трагический случай. В частности, погиб водитель кормовоза, сообщает в четверг, 7 марта, местное издание Gazeta.zp.ua.

"При выезде с предприятия водитель сделал остановку по требованию охранника, который хотел проверить груз. После проверки автомобиля водитель пытался закрыть люк на базе грузовика и сорвался с высоты 3,5 метра. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Указано, что на данный момент обстоятельства трагедии изучает комиссия Гоструда.

Ранее в Мариуполе (Донецкая область) на металлургическом комбинате им. Ильича (ММК) во время проведения работ по демонтажу произошел обвал, в результате чего погиб один из сотрудников.

Также сообщалось, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) на предприятии АрселорМиттал произошел несчастный случай, в результате которого пострадали четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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