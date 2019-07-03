Из Украины выдворили кавказского "вора в законе"

В Одесской области сотрудники СБУ задержали и выдворили из Украины представителя кавказских "воров в законе". Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что криминальный "авторитет" одной из стран Южного Кавказа по кличке "Дато" въехал на территорию Украины для координации деятельности организованных преступных группировок и установления контроля над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона.

Отмечается, что уголовник должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков. Также он планировал "поставить на счетчик" предприятия агропромышленного комплекса южного региона.

По оперативной информации, он представляет интересы известных в криминальных кругах кавказских "воров в законе" "Лоты Гули" и "Тенго Гальского", которым въезд в Украину запрещен.

Мужчина был задержан в начале марта в Болграде. За нарушение правил пребывания и транзитного проезда через территорию Украины принято решение относительно его принудительного выдворения с территории Украины с запретом въезда на три года.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан российский авторитет "Полузверь". Перед этим на Прикарпатье задержали дважды выдворенного криминального авторитета.

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Источник: korrespondent.net