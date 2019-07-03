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07. 03. 2019

В Турции будут сажать иностранцев за критику Эрдогана

В Министерстве внутренних дел Турции заявили, что, туристы, которые выступают против режима президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будут арестованы сразу после того, как они попадут на турецкую землю. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает The Times.

Главы МВД Турции, Сулейман Сойлу заявил, что туристы могут быть задержаны прямо в аэропортах популярных курортов, таких как Бодрум и Анталья, если будет обнаружено, что они совершили "предательство", посещая митинги курдской Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

"Есть люди в Европе и в Германии, которые участвуют в демонстрациях этой террористической организации, а затем приезжают в Анталию, Бодрум или Мугла в отпуск", - сказал он.

Эти угрозы серьезно восприняли в Германии, где МИД уже рекомендовал своим гражданам избегать критики правительства Эрдогана в социальных сетях, если они планируют посетить Турцию.

По крайней мере полдюжины немецких турков были задержаны в Турции в течение последних 12 месяцев и обвиняются в различных политических преступлениях.

Кроме того, на прошлой неделе Анкара отозвала разрешения на работу для трех немецких журналистов, находящихся в Стамбуле, на том основании, что они "наносят ущерб репутации Турции".

Ранее в Турции суд приговорил мужчину к чтению биографии Эрдогана. А в прошлом году 74 турецким военным дали пожизненные сроки по делу о мятеже.

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Источник: korrespondent.net

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