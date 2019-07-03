Обещанный Порошенко аудит Укроборонпрома завис еще в 2017 году - СМИ

Тендер на международный аудит государственного концерна Укроборонпром, который пообещал инициировать президент Петр Порошенко, был объявлен еще в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные системы закупок Prozorro, пишет издание Наші гроші.

По данным Prozorro, Укроборонпром еще в ноябре 2017 года объявил первый тендер для консультационных услуг ожидаемой стоимостью 130 млн грн. Тендер должны были провести по процедуре двухэтапного конкурентного диалога.

Однако в декабре 2017 года его отменили и объявили заново с делением на три лота, одним из которых был, непосредственно, "независимый аудит по международным стандартам". В СМИ отмечают, что в 2018 году тендерную документацию несколько раз меняли, а потом отменили часть изменений.

nashigroshi.org

В частности, в окончательной версии ограничились "5 предприятиями с каждого из 6 кластеров концерна с наибольшей стоимостью активов за 2017 год или 5 предприятиями с каждого из 6 кластеров, которые имели наибольшие прибыли и/или убытки за 2017 и 2018 годы". То есть аудита тридцати предприятий.

О желании провести международный финаудит предприятий концерна заявили 4 компании: словенский Grant Thornton Advisory d.o.o. и украинские Эрнст энд Янг Аудиторские услуги, Грант Торнтон Легис и Бейкер Тилли Украина. По условиям контракта, услуги должны были представляться 1,5 года после подписания договоров.

"В декабре 2018 года было обнародовано участников предстоящих торгов, и с тех пор тендер не шевелился. В системе нет данных об объявлении второго этапа конкурентного диалога", - отмечают СМИ.

В окончательной версии документации, международному финаудиту подлежали: концерн, предприятия-участники концерна, акционерные общества в управлении концерна.

Третий лот - юридическое консультирование предусматривал анализ важных договоров для концерна "на предмет реальности, действительности, законности и наличия рисков обжалования".

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.

На данный момент открыто несколько уголовных дел, арестованы пять чиновников. НАБУ провело 20 обысков.

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Источник: korrespondent.net