Австралию заметает снегом

Сильная жара на юго-востоке Австралии накануне сменилась похолоданием. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Stormnews.

Отмечается, что в восточной части штата Виктория пошел снег. Его зафиксировали камеры на горе Боу-Боу, высота которой превышает 1,5 км.

Также снег выпал в горах на острове Тасмания.

Cradle Mountain, Tasmania receiving a taste of Winter this aftenoon as well! Let it SNOW! ❄❄😍 Video: @CradleMtHotel pic.twitter.com/saAE2zP3Dt

Closed due to fires ...and then the snow arrives! 🔥❄🤷

We hope the resort will open again tomorrow. Stay tuned for an update in the morning. Photos from our live cameras.@JaneBunn @9NewsMelb pic.twitter.com/S20c4xgbOF