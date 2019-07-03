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07. 03. 2019

В Ираке задержали крупного поставщика оружия ИГИЛ

Военная разведка Ирака заявила о задержании на севере страны одного из главных поставщиков оружия террористической группировке "Исламское государство". Об этом со ссылкой на заявление управления военной разведки провинции сообщает в четверг, 7 марта, РИА Новости.

"В ходе спецоперации ... отряды службы военной разведки оперативного командования провинции Найнава задержали одного из членов руководства ИГ, который курировал вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, задержанный "считается одним из самых опасных террористов, участвовавших в резне на авиабазе Спайкер, а также одним из главных торговцев оружием, которые обеспечивали ИГ".

Известно, что резня на авиабазе Спайкер вблизи города Тикрит в провинции Салах-эд-Дин произошла в июне 2014 года после ее захвата террористами ИГ. По разным оценкам, жертвами боевиков стали около 1,7 тысячи кадетов. Их тела нашли в массовых захоронениях после освобождения базы.

Ранее Вооруженные силы Ирака начали операцию против террористической группировки Исламское государство в пограничных с Сирией провинциях.

Также сообщалось, что вблизи сирийского города Ракка обнаружены массовые захоронения жертв ИГИЛ. В братских могилах захоронены не менее 3,5 тысячи человек.

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Источник: korrespondent.net

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