Миллионная зарплата. Война Коболева и Гройсмана

Реформа корпоративного правления считается одной из самых успешных из всех реформ, запущенных в стране после Революции Достоинства. Один из ее результатов – независимость Нафтогаза, который из сверхубыточного предприятия за 5 лет превратился в прибыльное и выигрывающее судебные споры о Газпроме.

Но далеко не все довольны работой руководства Нафтогаза. Например, среди недовольных премьер-министр Владимир Гройсман, который пытается уволить действующего главу компании Андрея Коболева.

Что из этого получится, разбирался

Решение Кабмина

Полномочия членов правления НАК Нафтогаз Украины заканчиваются 22 марта 2019 года.

Правительство решило пересмотреть в сторону сокращения заработные платы руководителей госкомпаний, в том числе Нафтогаза.

В свою очередь, глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабмина, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

Кабмин ожидал от наблюдательного совета Нафтогаза новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Но ничего не дождался. Вместо этого наблюдательный совет Нафтогаза принял решение продлить контракт с председателем правления компании Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 миллионов гривен.

Срок полномочий Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В письме главы наблюдательного совета Нафтогаза Клэра Споттисвуда премьер-министру Владимиру Гройсману говорится, что премьер публично заявлял о своих ожиданиях относительно пересмотра размера вознаграждения Коболева, и что оно должно быть рыночным.

"Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку", - говорится в письме.

Однако, правительство такая рыночная зарплата не удовлетворила, 6 марта Кабинет министров объявил конкурс на должность главы правления НАК Нафтогаз.

Конкурс стартует 23 марта, отбор продлится 30 календарных дней.

При этом Гройсман отметил, что дело в Стокгольмском арбитраже выиграл не Коболев, а команда юристов, в том числе международных.

"Команда, которая эффективно боролось в судах с РФ, останется работать", - подчеркнул Гройсман.

Ответ Коболева

Коболев не собирается увольняться с должности. Что касается участия в новом конкурсе на главу правления, менеджер сказал, что пока ожидает позицию юристов.

При этом глава Нафтогаза очертил перечень планов и задач, которые ставит перед собой. В частности, он говорил о расторжении контракта с Газпромом, наведении прозрачности на рынке газа, в частности об устранении "посредников" на этом рынке, о том, каким образом обеспечить транзит природного газа после 2019 года по территории Украины.

Коболев выразил надежду на то, что "верховенство права и цивилизованный подход и принципы оперативного управления, которые закладывались последние пять лет, в этой ситуации победят".

Юридические позиции сторон

Позиция НАК Нафтогаз Украины - согласно статьи 52 закону Об акционерных обществах в компетенцию наблюдательных советов входит избрание и прекращение полномочий председателя и членов исполнительного органа и утверждение условий контрактов, заключаемых с членами исполнительного органа, установление размера их вознаграждения.

В ст. 69 устава НАК Нафтогаз Украины говорится, что к исключительной компетенции наблюдательного совета относится утверждение условий контрактов, заключаемых с председателем и членами правления, установление размера их вознаграждения, избрание лица, уполномоченного подписывать такие контракты.

Примечательно, что действующий устав Нафтогаза утверждён именно кабинетом министров Гройсмана.

Позиция Кабмина – открытый конкурс на должность председателя правления Нафтогаз Украины объявлен в соответствии с постановлением Кабмина № 777 о проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

Вопрос зарплат

Формальный повод конфликта - несогласие премьера с уровнем зарплат и премий руководства Нафтогаза.

По информации СМИ, общие выплаты топ-менеджменту Нафтогаза (6 членов правления и 9 директоров) - в 2017 году составили 214 миллионов гривен. В 2018 году Коболев получил 7,9 миллионов долларов премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с Газпромом. Тогда Нафтогаз выиграл у российского монополиста 2,7 миллиардов долларов.

Сам Коболев отказался называть свою зарплату, отметив лишь, что это – семизначная цифра.

Финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что всю свою высокую зарплату Коболев с лихвой окупает, и без высоких зарплат менеджменту не будет результата.

“Мы все акционеры Нафтогаза. И нам выгодно платить высокую зарплату менеджменту. Потому что такой менеджмент приносить компании прибыль. И мы лишь делимся ее частью. С менеджментом. Если же мы платим копейки, то на должность приходят либо идиоты (редко), либо коррупционеры (часто). И это стоит нам всем, акционерам, миллиарды долларов. Убытков. Сделка с высокими зарплатами очевидно выгодна”, - считает Фурса.

Что касается дискуссии о премии Коболева, то Фурса считает ее манипулятивной. “Выплачена лишь часть премии, которая составляет 46 миллионов долларов. Как 1% от победы в Стокгольме, что принесло на бумаге стране 4,6 миллиардов долларов. Но выплачена только часть - 20 миллионов долларов. Пропорционально тому, что уже реально получил Нафтогаз в качестве прибыли, списав 2 миллиарда долларов долга, которые были перед Газпромом”, - подчеркивает Фурса.

Кстати, всю зарплату в 2019 году, после конфликта с Гройсманом Коболев пообещал перечислять на благотворительность.

"Почему Владимир Борисович любит говорить именно о моей зарплате? Я думаю, что природой этого является не зарплата, а наши расхождения во взглядах на рынок природного газа, посредников, ПСО и господина Фирташа", - прокомментировал Коболев обвинения Гройсмана.

Давнее противостояние

На самом деле Коболев и Гройсман воюют далеко не только из-за зарплаты. Скорее зарплата – это лишь ширма, которую легко продать общественности.

В сентябре 2016 года стороны поспорили из-за ГТС. Министерство экономического развития и торговли приняло решение о переподчинении себе оператора украинской ГТС – компании Укртрансгаз, входящей в состав Нафтогаза. Коболев резко возражал и потребовал уволить главу Укртрансгаза Игоря Прокопива. Увольнение Прокопива до марта 2017 года блокировал Кабмин. В Нафтогазе заявляли, что решение министерство подрывало позиции компании в Стокгольме, в арбитраже против Газпрома.

В марте 2017 года Гройсман решил увеличить состав набсовета Нафтогаза с 5 до 7 членов, чтобы получить в нем лояльное большинство. В знак протеста четыре члена Набсовета, в том числе все иностранцы, сложили с себя полномочия. В итоге, состав набсовета все-таки был увеличен, но большинство сохранил за собой Коболев.

Источник: korrespondent.net