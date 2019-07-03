Лента RSS
Подписаться на ленту
07 марта 2019, четверг, 18:33
+8°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
07. 03. 2019

Коррупция в оборонке: против троих фигурантов расследование завершилось

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в отношении трех лиц, подозреваемых в причинении более 13 млн грн убытков ГП Конотопский авиаремонтный завод Авиакон, который входит в состав концерна Укроборонпром. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве отметили, что речь идет об экс-директоре Авиакона и его экс-заместителе, а также о коммерческом директоре частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2. ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Как установили правоохранители, в марте 2014 года служебные лица Авиакона заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах, договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долл. Впоследствии, с согласия руководства Авиакона, Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене вдвое меньшей - 144 тыс. долл.

"По похожей схеме в мае того же года ГП Авиакон и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: 2,04 млн долл. США (против 1,02 млн долл. США, за которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd у грузинского производителя"”, - сообщили в ведомстве.

 
Отмечается, что в результате таких действий Авиакон, по версии следствия, необоснованно переплатило 13,03 млн грн компании в оффшорной юрисдикции.

В НАБУ добавили, что 21 ноября 2018 года бывшему директору Авиакона, его экс-заместителю, а также коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции сообщено о подозрении. Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в 2016 году.

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.

На данный момент открыто несколько уголовных дел, арестованы пять чиновников. НАБУ провело 20 обысков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.