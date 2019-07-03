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07. 03. 2019

В ОБСЕ прокомментировали нападение на журналистов под Киевом

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в среду, 7 марта,  осудил нападение на журналистов радио Свобода, произошедшее накануне под Киевом. Соответствующее заявление он разместил в своем микроблоге Twitter.

Дезир также призвал власти расследовать этот инцидент.

"Я осуждаю вчерашнее нападение на занимавшихся журналистскими расследованиями сотрудников программы Схемы Радио Свобода в Киевской области и призываю власти в Украине безотлагательно расследовать этот инцидент, - заявил Арлем Дезир.

Он также подчеркнул, что насилие против журналистов неприемлемо и ему нужно противодействовать всей силой закона.

Напомним, накануне на журналистов программы Схемы в администрации села Чабаны напали местные чиновники. В результате один из журналистов получил сотрясение мозга, также была повреждена аппаратура.

Напомним, в 2019 году зафиксировано 13 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

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Источник: korrespondent.net

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