В Чернигове днем в четверг, 7 марта, загорелся троллейбус. В результате пожара машина полностью выгорела. Об этом сообщается в группе Чернигов LIVE в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 возле Черниговской областной библиотеки имени Короленко на проспекте Мира, 41.

Очевидцы также опубликовали фото пожара.

В результате пожара, как видно на фото, троллейбус сгорел полностью. О пострадавших информации нет. Детали происшествия устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В Чернигове сгорел троллейбус

Накануне сообщалось, что в Ровенской области на ходу загорелся поезд. Пожар ликвидировали в течение нескольких часов.

А несколькими днями ранее в Харькове горело авто сотрудника Генпрокуратуры.

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Источник: korrespondent.net