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07. 03. 2019

Совбез ООН соберется на заседание из-за годовщины аннексии Крыма

Совет Безопасности ООН в пятницу, 15 марта, проведет заседание, посвященное пятой годовщине аннексии Крыма. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН на странице в Facebook.

Как отметил спикер представительства Олег Николенко, главной темой обсуждения станет правовая и политическая оценка действий России.

Он также отметил, что нарушения прав человека в Крыму продолжаются, несмотря на ряд принятых резолюций. Решения Генеральной Асамблеи ООН не выполняются оккупационной администрацией, которая продолжает преследования активистов, журналистов, крымских татар и других жителей полуострова, выражающих недовольство аннексией.

Он отметил, что заседание станет хорошим поводом для стран-членов ООН ознакомиться с развитием событий на полуострове и обсудить возможные дальнейшие действия для возвращения Крыма.

Как сообщалось, российский омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет попросила ее содействовать защите прав жителей Крыма от действий Киева. Как заявила российский омбудсмен, властями Украины на жителей Крыма "объявлена буквально охота". Позже в ООН ответили омбудсмену РФ на преследование крымчан Украиной. В докладах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине не зафиксированы случаи преследования жителей аннексированного Крыма со стороны Украины.

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Источник: korrespondent.net

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