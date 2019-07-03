Индия арендует российскую подлодку за $3 млрд - СМИ

Ранее газета Economic Times сообщала, что сумма сделки, составит 3 миллиарда долларов. Как указывает издание, ожидается, что строительство субмарины будет завершено к 2025 году, а подлодка Чакра-3 будет состоять на вооружении у ВМС Индии на протяжении не менее 10 лет, заменив АПЛ Чакра-2, которая была приобретена на тех же условиях в 2012 году.