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07. 03. 2019

Женский день: приколы и мемы о 8 марта

Международный женский день 8 марта снова стал объектом шуток в Сети и создания фотожаб. Лучшие приколы и мемы 8 марта в подборке Корреспондент.net.

В основном пользователи шутят о том, как тяжело приходится мужчинам в преддверии 8 марта и на сам праздник. Отдельной категорией шуток остается тема подарков.

Cмотрите фотогалерею: Женский день: приколы и мемы о 8 марта

Накануне полураздетые мужчины поздравили украинок с 8 марта. Также Корреспондент писал о том, что украинки рассказали о желаемых подарках на 8 марта.

Канун 8 марта в Украине: очереди и цветы на развес

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Источник: korrespondent.net

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