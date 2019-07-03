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07. 03. 2019

В Борисполе образовались огромные очереди пассажиров на вылет

В международном аэропорту Борисполь выстроились огромные очереди ожидающих вылета пассажиров. Об этом в четверг, 7 марта, сообщила блогер Александра Матвеева в Facebook.

В частности, на опубликованном видеоролике виден переполненный людьми терминал. Отмечается, что стоять перед стойкой регистрации приходится не менее получаса.

В комментариях к данной публикации пользователи соцсети предположили, что такой ажиотаж в аэропорту связан с предпраздничным днем, когда многие туристы решили отправиться на отдых, воспользовавшись длинными выходными. Другие утверждают, что такие очереди в аэропорту Борисполь - частое явление и не только в праздничные и предпраздничные дни.

Ранее в аэропорту Борисполь на 1-2 часа были задержаны вылеты 22 рейсов.

Также сообщалось, что из-за решения властей Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией, тысячи туристов застряли в аэропортах стран Азии.

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Источник: korrespondent.net

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