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07. 03. 2019

В Шотландии из-за взрывчатки эвакуировали бизнес-центр

В центре Эдинбурга полицейские эвакуировала дом из-за найденного подозрительного пакета. Об этом в среду, 7 марта, сообщает Reuters.

"Мы получили сообщение о получении подозрительного пакета в бизнес-центре по улице Princes Street около 12:30", - сообщила полиция Эдинбурга в четверг.

Здание эвакуировали. Правоохранители осуществляют все необходимые меры предосторожности и проводят расследование.

Отмечается, что инцидент произошел на следующий день после того, как правоохранители обезвредили такой же пакет в университете Глазго.

Белые сумки с небольшими пакетами со взрывчаткой во вторник были направлены в аэропорты Хитроу, Лондон-Сити, а также на самом загруженном вокзале Лондона Ватерлоо.

Полиция взорвала пакет, оставленный в университет Глазго, и сообщила, что этот инцидент связан с инцидентами в Лондоне.

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Источник: korrespondent.net

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