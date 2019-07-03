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07. 03. 2019

На Донбассе согласовано "весеннее" перемирие - СМИ

Подгруппа по безопасности на переговорах в формате видеоконференции в четверг, 7 марта, согласовали установление на Донбассе "весеннего" перемирия с 8 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны в большинстве вопросов, сторонам удалось договориться о предварительной дате введения перемирия - 8 марта с 01:01 по московскому времени", - говорится в сообщении.

В "ДНР" и "ЛНР" уже заявили о готовности соблюдать перемирие.

При этом украинская сторона о подобных договоренностях не сообщает.

Ранее полпред РФ в группе Борис Грызлов заявил, что представители Украины отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии" с 6 марта. 
 
 

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Источник: korrespondent.net

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