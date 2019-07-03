На Донбассе обстреляли медпункт в Травневом

Украинские военные заявляют об обстреле сепаратистами медицинского пункта и пункта гуманитарной помощи населению в поселке Травневое Донецкой области. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"5 марта в 16:00 вооруженные формирования обстреляли из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 жилой дом в поселке Травневое, в котором размещен пункт гуманитарной помощи населению и медицинский пункт", - доложили в штабе.

Указано, что представителями украинской стороны СЦКК на месте обстрела обнаружено повреждение столба линии электропередач и разрушенные забор и колодец.

Кроме того, по данным штаба, 6 марта в 07:55 с неподконтрольного населенного пункта Байрак осуществлен обстрел с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм гражданской инфраструктуры на территории ООО Бахмутский аграрный союз, в поселке Новолуганское.

"В результате обстрела повреждены хранилище с имуществом, забор и внешние ворота хранилища и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 6 марта, подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net