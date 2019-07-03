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07. 03. 2019

Королева Елизавета впервые сделала пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 7 марта, впервые собственноручно сделала пост в Instagram. Об этом сообщается в четверг в официальном блоге британского королевского дома.

Августейшая особа прикоснулась к экрану специально приготовленного для этого iPad во время своего визита в лондонский Музей науки.

Первым постом Ее Величества стал архивный документ 1843 года - это письмо английского математика и изобретателя первой аналитической вычислительной машины Чарльза Бэббиджа, адресованное принцу Альберту - супругу королевы Виктории.

Today, The Queen has published her first @instagram post on The Royal Family's Instagram channel, to celebrate a visit to the @sciencemuseum
Take a look here https://t.co/fwQKuMiH4H pic.twitter.com/EozHCjqalx

— The Royal Family (@RoyalFamily) 7 березня 2019 р.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании нарушила ПДД за рулем Range Rover.

Перед этим в Британии на встрече с королевой Елизаветой II произошел курьез. 

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Источник: korrespondent.net

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