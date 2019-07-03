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07. 03. 2019

В Николаевской области на пустыре обнаружили тело младенца

В Николаевской области на пустыре дети нашли тело новорожденного ребенка. Страшную находку обнаружили в четверг, 7 марта, в с. Николаевское Витовского района, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что полицейские установили личность матери, которая таким образом избавилась от ребенка.

"Ею оказалась 36-летняя местная жительница, у которой уже есть четверо детей. По ее словам, боясь гнева мужа за рождение очередного ребенка, женщина после родов оставила сына на пустыре через дорогу от дома", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области на пустыре обнаружили тело младенца

Сейчас тело младенца направлено на проведение экспертизы, которая установит окончательную причину смерти. В свою очередь с женщиной работают следователи.

По данному факту начато уголовное производство по статье умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Источник: korrespondent.net

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