СБУ разоблачила межрегиональную группировку с арсеналом оружия

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в рамках мероприятий, направленных на недопущение срыва президентских выборов, разоблачили организованную межрегиональную группировку на незаконном хранении оружия. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, участники группы противоправно вывозили военные средства поражения из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Из переправленного оружия злоумышленники делали "закладки" на территории Киевской и Запорожской областей. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников группировки", - говорится в сообщении.

Указано, что злоумышленники также хранили средства поражения в собственных домах.

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"В ходе санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в тайниках и ​​по месту жительства фигурантов дела 11 противотанковых управляемых ракет ПТУР Метис в пусковом контейнере, три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, 12 реактивных гранат ПГ-7В, 13 ручных гранат, 52 артиллерийских снаряда 30-мм, 18 взрывателей, три гранаты, более полутора килограмма взрывчатки и почти 5000 патронов", - доложили в ведомстве.

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Источник: korrespondent.net