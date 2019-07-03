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07. 03. 2019

В США почтили память Екатерины Гандзюк

В США в четверг, 7 марта, почтили память погибшей украинской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщило посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

В организации убийства Гандзюк обвинили председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

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Источник: korrespondent.net

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