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07. 03. 2019

В Украину приезжает больше мигрантов, чем уезжает

Количество мигрантов, прибывающих в Украину превышает количество украинцев, которые выезжают на постоянное жительство за границу. Об этом в четверг, 7 марта, сообщил заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Александр Гладун в комментарии УНН.

"По официальным показателям, сальдо миграции в Украине положительное. То есть в последние годы в Украину въезжает на 11-14 тысяч мигрантов больше, чем выезжает из Украины. Количество мигрантов внутри страны растет за счет выходцев из Средней Азии и Кавказского региона", - отметил демограф.

При этом он добавил, что точное количество мигрантов в стране неизвестно, поскольку органы власти обладают лишь официальными цифрами, тогда как многие мигранты находятся на территории Украины нелегально.

Как пояснил демограф, Украина рассматривается мигрантами как транзитная страна, потому что выходцы из Азии не планируют задерживаться здесь и едут на Запад. Однако не у всех получается устроиться в ЕС, поэтому некоторые "оседают" в Украине.

"И, хотя мы жалуемся на наш уровень жизни, он не самый низкий в мире, и по сравнению с некоторыми странами многих он вполне устраивает", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, власти не имеют точных данных и по количеству эмигрантов, выехавших из Украины и постоянно проживающих за ее пределами. Считается, что трудовая миграция в большинстве случаев краткосрочная, маятниковая.

"Люди поехали, поработали и вернулись, но она (трудовая миграция - ред.) имеет тенденцию к превращению в долговременную, когда люди там просто оседают, и уже с Украиной их связывает все меньше и меньше. Вот этот показатель, сколько людей осталось на постоянное жительство в Европе, США, Канаде, мы точно оценить не можем сейчас", - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Польше украинцев подсчитали с помощью смартфонов. 

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Источник: korrespondent.net

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