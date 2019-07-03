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07. 03. 2019

В Николаевской области нашли тело погибшего на заводе рабочего

В Николаевской области в четверг, 7 марта, около 18:00 на улице Космонавтов патрульные полицейские обнаружили тело мужчины. Как оказалось, он погиб на территории завода в Ингульском районе, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники которой установили личность умершего и выяснили, что "смертельные травмы местный житель получил на территории завода, который расположен неподалеку, при осуществлении монтажных работ дымохода одного из складских помещений".

"Предварительно известно, что мужчина упал из строительных листов с высоты около четырех метров, получив производственную травму, несовместимую с жизнью. Также полицейские узнали, что после падения рабочего его напарники не сообщили о событии ни в полицию, ни медикам, а вынесли его тело с территории завода и разошлись по домам", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области нашли тело погибшего на заводе рабочего

По данному факту начато уголовное производство по статье нарушение требований законодательства об охране труда.

Сейчас идут первоочередные следственные действия, после проведения которых будет дана правовая оценка действиям каждого из участников события.

Ранее в Мелитополе Запорожской области на предприятии Мелавтотранс произошел трагический случай. В частности, погиб водитель кормовоза.

Также сообщалось, что в Мариуполе (Донецкая область) на металлургическом комбинате им. Ильича (ММК) во время проведения работ по демонтажу произошел обвал, в результате чего погиб один из сотрудников.

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Источник: korrespondent.net

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