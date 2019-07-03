Экстрасенсов не имеем: МВД ответило на обвинение СБУ

В Министерстве внутренних дел отрицают обвинения Службы безопасности в срыве спецоперации. В ведомстве заявили, что не знали о проведении тайной спецоперации СБУ. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба МВД.

"К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые бы заблаговременно сообщали сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26, 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля", - заявляют в министерстве.

По утверждениям МВД, министерство и Нацполиция "никоим образом не вмешивается в работу дружественного правоохранительного органа специального назначения".

"Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто бы заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только касательные лица со специальным допуском", - заявляют в МВД.

В министерстве уверяют, что работают в рамках законодательства, реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом.

"МВД рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания", - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня СБУ заявила, что обнародованием данных МВД сорвала спецоперацию СБУ по документированию госизмены подозреваемого. К кандадиту в президенты Зеленскому прослушка СБУ не имела отношения.

Ранее полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования у офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского на ул. Белорусская в столице, которое обнаружил охранник кандидата в президенты на крыше жилого дома.

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Источник: korrespondent.net