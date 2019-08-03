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08. 03. 2019

Порошенко призвал ускорить принятие законопроекта о незаконном обогащении

 
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом он написал в Twitter 7 марта.
 
Напомним, соответствующий законопроект был подан в парламент 28 февраля. Сейчас его рассматривает профильный комитет.
 
"Обращаюсь к народным депутатам учесть позицию президента относительно неотложности рассмотрения нового законопроекта, который касается наказания за незаконное обогащение. Мы должны быстрее "вооружить" правоохранительные органы, включая антикоррупционные. Коррупционер должен сидеть в тюрьме", − отметил Порошенко.
 
Также в интервью украинским телеканалам глава государства подчеркнул, что коррупционеры не смогут уклониться от ответственности .  
 
"Я хочу разочаровать чиновников, которые думают, что вследствие решения Конституционного суда они смогут уйти от ответственности. Этого не будет. Потому что отменена уголовная ответственность, но незаконное обогащение никто не отменял", − заявил президент.
 
Порошенко указал, что внес в Раду законопроект, который учитывает комментарии Конституционного суда относительно презумпции невиновности.
 
"Ответственность за коррупцию, в том числе, ответственность за незаконное обогащение, будет, в том числе, уголовная ответственность. Никто не избежит ответственности. Кто-то думает, что он убежит из-за формулировки этой статьи – найдутся другие статьи, так как незаконное обогащение всегда связано с другими нарушениями закона", – отметил глава государства.
 
Напомним, 27 февраля КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.
 
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Источник: korrespondent.net

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