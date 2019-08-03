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08. 03. 2019

На Донбассе началось "весеннее перемирие"

На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о бессрочном режиме тишины с полуночи 8 марта. Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук в эфире телеканала Прямой.

Он отметил, что 7 марта состоялось заседание в режиме видеоконференции, которое длилось более семи часов. В нем участвовал спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, но не было представителя России Бориса Грызлова.

"Самое главное: все-таки мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с 00 часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне", − заявил Марчук.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко написала в Facebook, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня с полуночи 8 марта не было подписано из-за отсутствия Грызлова.

"После тяжелой и эмоциональной дискуссии с другими представителями от РФ достигнута договоренность о прекращении огня сегодня в полночь. Это будет 19-я попытка прекратить насилие на Донбассе", − подчеркнула Геращенко.

Ранее о согласовании "весеннего" перемирия на Донбассе сообщили российсике СМИ со ссылкой на представительство "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Источник: korrespondent.net

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