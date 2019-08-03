В США дочь Каримова обвинили во взятках на $865 миллионов

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову и бывшего генерального директора узбекской дочерней компании МТС ООО Уздунробита Бехзода Ахмедова обвинили в США в отмывании денег и получении взятки в 865 миллионов долларов. Об этом в четверг, 7 марта, сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено "по крупнейшему в истории закона об иностранных коррупционных практиках случаю".
По версии следствия, в коррупционной схеме операторы связи передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране.
Напомним, вконце 2017 года старшую дочь экс-президента Узбекистана приговорили к десяти годам лишения свободы. Против нее велись уголовные дела, связанные с экономическими преступлениями на общую сумму около двух миллиардов долларов.
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Источник: korrespondent.net
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