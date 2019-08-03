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08. 03. 2019

В США дочь Каримова обвинили во взятках на $865 миллионов

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову и бывшего генерального директора узбекской дочерней компании МТС ООО Уздунробита Бехзода Ахмедова обвинили в США в отмывании денег и получении взятки в 865 миллионов долларов. Об этом в четверг, 7 марта, сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено "по крупнейшему в истории закона об иностранных коррупционных практиках случаю".

По словам помощника генпрокурора, дочь экс-президента Узбекистана обвиняется в использовании своего служебного положения для вымогательства и получения взяток на сумму более 865 миллионов долларов от трех публичных телекоммуникационных компаний и последующем отмывании этих взяток через финансовую систему США.
 
Кроме МТС в тексте также сообщается о вымогательстве у Vimpelcom LTD (Билайн − ред.) и Telia Company AB (Telia).

По версии следствия, в коррупционной схеме операторы связи передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране.
 
Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом, в рамках которого выплатит суммарно 850 миллионов долларов США.
 
Ранее прокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнару Каримову, которая находилась под домашним арестом, переводят в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания.

Напомним, вконце 2017 года старшую дочь экс-президента Узбекистана приговорили к десяти годам лишения свободы. Против нее велись уголовные дела, связанные с экономическими преступлениями на общую сумму около двух миллиардов долларов.

Летом 2018 года наказание было заменено на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте.

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Источник: korrespondent.net

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