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08. 03. 2019

ЦИК сняла с регистрации на выборы трех кандидатов

 
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию трех кандидатов в президенты. Соответствующее решение было принято во время заседания 8 марта 2019 года, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что ЦИК приняла три постановления об отмене регистрации кандидатов Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова, и Евгения Мураева. Решение было принято членами комиссии единогласно.

Напомним, Гнап и Добродомов снялись с предвыборной гонки в пользу Анатолия Гриценко, а Мураев выразил свою поддержку представителю оппозиции Александру Вилкулу.
 
Ранее официально отказались от участия в президентской гонке Андрей Садовый и Сергей Кривонос.
 
По состоянию на 8 февраля ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. До 7 марта включительно они имели возможность снять свою кандидатуру без возможности возвращения залога в 2,5 миллиона гривен.
 
Треть кандидатов в президенты не ведут избирательную кампанию − КИУ

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Источник: korrespondent.net

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