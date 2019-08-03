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08. 03. 2019

Манафорта приговорили почти к четырем годам тюрьмы

 
Суд Вирджинии приговорил экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило агентство Reuters.
 
Также он обязан выплатить штраф в 50 тысяч долларов и возместить 24 миллиона долларов убытков за финансовые преступления, раскрытые в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
 
Отмечается, что Манафорт перед вынесением приговора просил судью о сострадании, но не выразил сожаления за свое поведение.
 
Ранее Мюллер рекомендовал суду лишить Манафорта свободы на срок от 19 до 24 лет. Однако судья Томас Селби Эллис вынес "снисходительный" приговор и подчеркнул, что процесс в Виргинии не имеет никакого отношения к "российскому делу", которое расследует спецпрокурор.
 
Напомним, в августе 2018 года присяжные в Вирджинии признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения в подаче ложной налоговой декларации, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов.
 
На 13 марта запланировано вынесение приговора политтехнологу в округе Колумбия по обвинениям в работе иностранным агентом и отмывании денег. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
 
Суд также пришел к выводу, что Манафорт, который заключил сделку со следствием, лгал сотрудникам ФБР, офиса спецпрокурора и членам большого жюри.

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Источник: korrespondent.net

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